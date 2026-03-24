Presunta violenza sessuale di gruppo rinviata la sentenza per Lucarelli e Apolloni

Il processo di appello riguardante una presunta violenza sessuale di gruppo nei confronti di due imputati è stato rinviato al 23 aprile. La causa, che si svolge a Livorno, riguarda le accuse mosse contro i due individui e la decisione di rinviare la sentenza è stata presa durante l’ultima udienza. La discussione si è concentrata sulle evidenze presentate e sulla valutazione delle testimonianze.

Livorno, 24 marzo 2026 – È stato rinviato al 23 aprile, per la sentenza, il processo d’appello a Milano per i due calciatori Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, e Federico Apolloni, accusati con tre loro amici, anche loro imputati, di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa statunitense. Verdetto a fine aprile. Oggi si sono conclusi gli interventi delle difese e i giudici della prima sezione d’appello, a differenza del programma previsto nella precedente udienza, hanno deciso di rinviare il processo per le eventuali repliche delle parti e la camera di consiglio per il verdetto a fine aprile. I... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presunta violenza sessuale di gruppo, rinviata la sentenza per Lucarelli e Apolloni Articoli correlati Stop all’udienza per violenza sessuale. Il legale trova la sentenza già scrittaPrima che prendesse il via l’udienza di un processo per violenza sessuale, un avvocato del collegio difensivo dell’imputato si è accorto, buttando un... Afragola, violenza sessuale di gruppo su un giovane disabile: 3 arrestiI carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ad Afragola nei confronti di tre persone accusate di violenza sessuale di... Tutti gli aggiornamenti su Presunta violenza Temi più discussi: Presunta violenza sessuale dopo l’incontro in chat. Ventenne affidata al codice rosa; Pisa, 20enne denuncia violenza sessuale dopo appuntamento organizzato su app incontri; Accusato di violenza sessuale durante una vacanza a Pago: giovane a processo; Stupro di Malta, il branco rischia il processo: al vaglio la posizione di un 17enne. Lecce, abusi sessuali su una bambina di 8 anni: due arresti tra cui la madreI carabinieri della stazione di Taviano, in provincia di Lecce, hanno arrestato un uomo di 71 anni e una donna di 53 anni, ritenuti presunti responsabili dei ... lapresse.it Pisa, 20enne denuncia violenza sessuale dopo appuntamento organizzato su app incontriLeggi su Sky TG24 l'articolo Pisa, 20enne denuncia violenza sessuale dopo appuntamento organizzato su app incontri ... tg24.sky.it VIBONATI, 26ENNE AGGREDITA AL CENTRO DI ACCOGLIENZA: DENUNCIATO IL MARITO Un episodio di presunta violenza si sarebbe verificato nella giornata di ieri nel centro del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) di Vibonati, struttura che o - facebook.com facebook