A Pietrelcina si prepara ad accogliere il maestro pizzaiolo noto per la sua creatività culinaria. Nei prossimi giorni, sarà presente in paese per presentare la sua nuova pizza chiamata “Pucynara”. L’evento attirerà appassionati e curiosi desiderosi di assaggiare questa creazione, realizzata con ingredienti scelti e tecniche di alta qualità. L’arrivo del pizzaiolo rappresenta un momento di interesse per gli amanti della pizza e per la comunità locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cresce l’attesa per l’arrivo a Pietrelcina del maestro pizzaiolo di fama internazionale Franco Pepe che sabato pomeriggio (ore 18,30), in occasione della Sagra del Carciofo, presenterà la pizza “Pucynara” (“pucinari” è la parola con cui gli abitanti di Pietrelcina definiscono se stessi), sua creazione gastronomica, ideata e realizzata per valorizzare l’eccellenza del carciofo locale Presidio Slow Food. Il maestro Franco Pepe, che sarà ricevuto dal sindaco Salvatore Mazzone e dal presidente della Pro Loco Vincenzo Mastronardi, illustrerà al pubblico la sua creazione al “Parco Colesanti”. “ Per noi – dicono Mazzone e Mastronardi – è sempre un onore ospitare il maestro Franco Pepe, il più famoso pizzaiolo al mondo, che torna qui a Pietrelcina in occasione della Sagra del Carciofo”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Pietrelcina arriva il maestro Franco Pepe per presentare la sua pizza “Pucynara”

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