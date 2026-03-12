epstein avrebbe usato un agente francese jean luc brunel per reclutare le modelle brasiliane

Secondo quanto riferito dalla BBC, nel 2004 una ragazza brasiliana di 16 anni, che all’epoca viveva in campagna, ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda. La stessa fonte sostiene che Epstein avrebbe utilizzato un agente francese, Jean-Luc Brunel, per reclutare modelle brasiliane, tra cui quella che all’epoca era una giovane sconosciuta.

Gláucia Fekete, questo è il nome della fonte della BBC, nel 2004, quando aveva 16 anni e viveva nella campagna brasiliana, muoveva i primi passi nel mondo della moda. La ragazza racconta che l’agente francese Jean-Luc Brunel convinse la madre a lasciarla partecipare a un concorso di bellezza in Ecuador. La ragazza si recò, quindi, con il gruppo di Brunel a Guayaquil per il concorso “Models New Generation”. All’epoca, i giornali locali riportavano che le partecipanti avevano un’età compresa tra i 15 e i 19 anni. Gláucia afferma che il concorso è stato superato senza particolari problemi, anche se ha iniziato a insospettirsi quando non le è stato permesso di contattare la sua famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

