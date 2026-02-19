Nella Francia rissosa che si prepara alle presidenziali c’è posto per Lagarde

Christine Lagarde ha deciso di lasciare anticipatamente il suo incarico alla guida della Banca centrale europea, secondo quanto riporta il Financial Times. La causa principale è la sua volontà di dedicarsi alla campagna presidenziale in Francia, dove si sta preparando un clima politico molto teso. La sua decisione ha già suscitato reazioni tra gli analisti e i politici, che si chiedono come questa scelta influenzerà le future politiche economiche. Lagarde ha incontrato recentemente alcuni esponenti del suo partito per discutere i prossimi passi.

Secondo le informazioni del Financial Times, Christine Lagarde sta valutando l'uscita anticipata dalla presidenza della Banca centrale europea, per permettere al presidente francese, Emmanuel Macron, e al cancelliere tedesco, Friedrich Merz, di condurre i negoziati per il rinnovo del mandato. Si tratta di una partita dalle notevoli conseguenze europee, che potrebbe rappresentare un'opportunità per rinnovare la convergenza tra Parigi e Berlino. A livello francese, si potrebbe ottenere anche una teorica disponibilità di Lagarde per ruoli di rilievo, prima del primo turno delle presidenziali previste per aprile 2027.