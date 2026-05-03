Una violenta tempesta ha attraversato la regione francese, generando più di 4.000 fulmini tra l’Île-de-France e l’Oise. Tra i fenomeni più sorprendenti, alcuni fulmini hanno raggiunto una corrente di 278 kiloampere. La pioggia caduta a Moissy-Cramayel si è distinta per intensità e durata rispetto a quella registrata a Parigi. La perturbazione ha causato disagi e interruzioni nelle zone coinvolte.

? Cosa scoprirai Come può un singolo fulmine raggiungere una potenza di 278 kA?. Perché la pioggia a Moissy-Cramayel è stata così diversa da Parigi?. Dove colpiranno i nuovi temporali previsti per questa domenica?. Quali rischi concreti devono affrontare gli abitanti di Méru e Chambly?.? In Breve Moissy-Cramayel registra 40 mm di pioggia contro i 7 mm di Parigi.. Oise registra 2.241 fulmini mentre Seine-et-Marne ne conta 1.675.. Un fulmine a Fontaine-Chaalis ha sprigionato una potenza di 278 kA.. Nuovi temporali con rischio grandine sono previsti per domenica prossima.. Oltre 4.000 fulmini hanno colpito l’area tra Île-de-France e Oise venerdì 1° maggio 2026, scatenando piogge violente e una scarica elettrica senza precedenti nelle zone di Fontaine-Chaalis e dintorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Francia, tempesta record: oltre 4.000 fulmini tra Île-de-France e Oise

Notizie correlate

Ferragni, il ritorno in Italia tra tempesta di fulmini e rinascitaIl rientro in Italia di Chiara Ferragni dopo un soggiorno di dieci giorni in Namibia si è trasformato in un momento di forte tensione emotiva a causa...

Milano sotto i fulmini: tempesta notturna mette in crisi la cittàUn violento fenomeno atmosferico ha colpito la città di Milano durante le ore notturne, scuotendo i residenti con una serie di tuoni e fulmini...

Panoramica sull’argomento

Francia, tempesta Nils: allerta rossa in diverse regioniDiverse regioni della Francia sono state colpite dalla tempesta Nils. Oltre 900mila case sono state evacuate. I venti superano i 160 km/h. Anche in Spagna ci sono stati eventi di forte maltempo La ... it.euronews.com

Video. Francia, tempesta Nils: allerta rossa in diverse regioniDiverse regioni della Francia sono state colpite dalla tempesta Nils. Oltre 900mila case sono state evacuate. I venti superano i 160 km/h. Anche in Spagna ci sono stati eventi di forte maltempo ... it.euronews.com