non ho paura di lionel messi dice il candidato alle presidenziali del barcellona joan laporta

Il candidato alle elezioni presidenziali del Barcellona ha dichiarato di non temere Lionel Messi. La sua affermazione arriva in un momento di discussioni accese dopo le ultime notizie riguardanti il club e il giocatore. La polemica si è accesa tra i supporter e gli addetti ai lavori, mentre le voci continuano a circolare nel mondo del calcio.

2026-03-10 12:29:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Una disputa su un potenziale ritorno al Barcellona per Lionel Messi minaccia di oscurare le elezioni presidenziali di questo fine settimana Joan Laporta insiste di non aver paura che Lionel Messi possa far deragliare il suo tentativo di riconquistare la presidenza del Barcellona. Domenica Laporta affronterà Victor Font, ma la sua ultima settimana di campagna è stata interrotta dalle affermazioni di aver respinto una mossa per riportare Messi al Camp Nou nel 2023. L’accusa è stata mossa ieri dall’allora tecnico del Barça Xavi in??un’intervista. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

