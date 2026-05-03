Francia Melenchon annuncia candidatura all’Eliseo | Sono il più preparato di Lfi

Il leader di La France insoumise ha confermato la sua intenzione di candidarsi alle presidenziali del 2027 in Francia, dopo aver ricevuto il nulla osta dagli esponenti del movimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente in serata, seguendo le anticipazioni circolate nelle ore precedenti. La sua candidatura si inserisce nel contesto delle prossime elezioni presidenziali, attese tra circa due anni.

(Adnkronos) – Il leader di La France insoumise (Lfi), Jean-Luc Melenchon, ha annunciato stasera, come ampiamente previsto, la sua candidatura alle elezioni presidenziali in Francia del 2027, dopo il via libera arrivato in giornata dagli eletti del movimento. "Per noi è semplice: c'è una squadra, un programma e un solo candidato", ha dichiarato al tg di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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