Francia l’assassinio di Quentin travolge LFI | il giustificazionismo di Mélenchon e la questione antifa

Il 16 febbraio a Parigi, Quentin D., un giovane studente di 23 anni e attivista per i diritti identitari, è stato ucciso durante una discussione. La sua morte ha scatenato una forte reazione tra i sostenitori di La France Insoumise, che accusano Mélenchon di aver minimizzato la gravità dell’accaduto. Intanto, sui social si moltiplicano le polemiche riguardo alle posizioni di alcuni gruppi “antifa” e alle loro eventuali responsabilità nel clima di tensione.

Roma, 16 feb – La morte di Quentin D., 23 anni, studente di matematica e militante identitario, non è più soltanto un fatto di cronaca. È diventata un terremoto politico che da Lione attraversa la Francia e mette sotto pressione La France Insoumise. Mentre l'inchiesta giudiziaria è in corso e la procura di Lione annuncia sviluppi, il dibattito si è spostato sul piano politico. Il ministro della Giustizia Gérald Darmanin, il "boia" dei gruppi identitari, ha parlato senza ambiguità: "È stata chiaramente l'estrema sinistra a uccidere", denunciando una compiacenza di LFI verso la violenza politica.