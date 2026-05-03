Francesco Sessa ucciso a Ibiza resta in carcere il 45enne Annibale Damiano
Un uomo di 45 anni è stato arrestato e si trova in carcere a Ibiza, dove si indaga sull’omicidio di un pizzaiolo di 35 anni avvenuto il 29 aprile. Il tribunale spagnolo ha convalidato l’arresto di questo sospettato, che rimane l’unico sotto accusa per il delitto. L’indagine prosegue per fare luce sulle circostanze che hanno portato alla morte della vittima.
Il tribunale spagnolo ha convalidato l'arresto di Annibale Damiano, unico sospettato per l'omicidio di Francesco Sessa, il pizzaiolo 35enne ucciso a Ibiza il 29 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it
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