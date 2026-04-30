Nella giornata di mercoledì, un uomo di 45 anni proveniente da Avellino è stato arrestato dalle forze di polizia nelle Baleari in relazione all’omicidio di un 35enne avvenuto in Calle Alzines, a Platja. L’episodio ha portato all’intervento immediato delle autorità locali, che hanno identificato e fermato il sospetto sul luogo dei fatti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’accaduto.

Agenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in Calle Alzines, a Platija d'en Bossa, a Ibiza. Si tratta di un uomo di 45 anni di nazionalità italiana, originario di Avellino, informa la Guardia Civil. Ancora non sono state rese note le generalità dell'arrestato, che sarebbe stato identificato sulla base di testimonianze di residenti della zona. Al momento non è stato chiarito il movente del crimine, è stato colpito con una coltellata letale nella parte sinistra del torace.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato il presunto killer: è un 45enne di Avellino

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Ultim'ora Arrestato il presunto assassino di Francesco Sessa - facebook.com facebook

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