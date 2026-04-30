La Guardia Civil spagnola ha identificato l’uomo ucciso con una coltellata a Ibiza come Francesco Sessa, un italiano di 35 anni originario di Pagani, in provincia di Salerno. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile sull’isola delle Baleari. Contestualmente, è stato fermato un uomo di 45 anni proveniente dalla provincia di Avellino.

È stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si tratta di Francesco Sessa, 35 anni e originario di Pagani (Salerno). Il giovane viveva sull’isola spagnola da circa dieci anni e lavorava come pizzaiolo in un locale del centro chiamato “Pummarola Ibiza” come ricorda Salerno Today. Nelle ultime ore c’è stato un arresto: il presunto autore del delitto sarebbe un 45enne originario di Avellino fermato la scorsa notte dalla polizia spagnola. Il ricordo di Sessa. Chi lo ha conosciuto non si dà pace per quanto avvenuto: a Ibiza lo conoscevano per il fatto di essere “un bravo ragazzo, lontano da giri strani”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a Ibiza. Fermato un 45enne di Avellino

Notizie correlate

Francesco Sessa, chi era l’italiano ucciso a coltellate a IbizaÈ stato reso noto dalla Guardia Civil spagnola chi è l’uomo italiano ucciso con una coltellata nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile a Ibiza: si...

Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arrestato il presunto killer: è un 45enne di AvellinoAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Francesco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Italiano ucciso a Ibiza: chi era Francesco Sessa, il pizzaiolo accoltellato in strada in pieno giorno; Chi era Francesco Sessa, il 35enne italiano ucciso a Ibiza; Francesco Sessa: il pizzaiolo italiano di 35 anni ucciso a Ibiza con una coltellata; Giallo sull'omicidio di Francesco Sessa a Ibiza, arrestato e poi rilasciato un sospettato.

Francesco Sessa, chi era l'italiano ucciso con una coltellata a IbizaSi chiamava Francesco Sessa il 35enne italiano ucciso a Ibiza da una coltellata. Originario di Pagani, in provincia di Salerno, l’uomo sarebbe stato colpito con un coltello al lato sinistro del torace ... tg24.sky.it

Chi era Francesco Sessa, il 35enne accoltellato e ucciso a Ibiza: caccia ai killerFrancesco Sessa, 30enne originario di Pagani, è stato accoltellato e ucciso a Ibiza in pieno giorno. La Guardia Civil indaga: si cerca il movente dell’omicidio ... tag24.it

[AGGIORNAMENTO] SVOLTA NELL’OMICIDIO DI FRANCESCO SESSA: FERMATO UN 45ENNE ITALIANO - Arriva una svolta nelle indagini sulla morte di , il 35enne originario di Pagani ucciso a coltellate a Ibiza, nella zona di - facebook.com facebook

Ancora in fuga l'uomo che a #Ibiza ha #accoltellato e ucciso l' #italiano Francesco Sessa, originario di Salerno. Testimoni hanno riferito di averlo visto mentre parlava con altre 2 persone, in una lingua straniera, poco prima dell'aggressione. Andrea Carauso # x.com