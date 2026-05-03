Dopo 18 mesi di assenza, il cantautore si è presentato pubblicamente presso una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia. In occasione dell’evento, ha condiviso di aver avuto paura e di non aver lasciato casa durante tutto questo periodo. La sua apparizione ha attirato l’attenzione di molti fan e media presenti alla manifestazione.

Era da molto tempo che Francesco Guccini non si mostrava pubblico, ma ha trovato la forza di farlo in occasione di Canterò soltanto il tempo, una mostra a lui dedicata a Reggio Emilia. Ai fan ha concesso un lungo incontro presso i Chiostri di San Pietro, durante il quale il cantautore ha raccontato di una nuova realtà, fatta di paure e di nuove scoperte, e anche di qualche peccatuccio di leggerezza. Francesco Guccini non esce più di casa. “Erano diciotto mesi che non uscivo di casa. Confesso che avevo un po’ paura” ha confessato Francesco Guccini di fronte a una sala gremita di gente, tutta lì per ascoltare il punto di vista di colui che resta uno dei più grandi cantautori della musica italiana, ma che oggi preferisce definirsi “scrittore”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Guccini torna a mostrarsi: “Non uscivo di casa da 18 mesi. Avevo paura”

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