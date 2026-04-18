S ospesa tra parola, memoria e scorrere delle stagioni, la mostra Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo è il frutto di quasi tre anni di incontri in cui l’artista modenese rivive la sua esperienza tra musica e letteratura attraverso ricordi, riflessioni, aneddoti, in un ritratto tra pubblico e privato che va oltre la dimensione musicale. A Reggio Emilia, fino al 18 ottobre, ingresso gratuito. Mostra “Rothko a Firenze”: il segreto dei colori che parlano dritti all’anima X Leggi anche › La mostra “Rothko a Firenze” a gli altri eventi da non perdere Ospite d’onore di Brescia Photo Festival 2026 è il fotografo Bruce Gilden, maestro della Street Photography.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia e gli altri eventi da non perdere

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Guccini, oltre la musica. Il suo universo creativo in una grande mostradi Benedetta Cucci Nessuna autocelebrazione, nessuna tentazione autobiografica. Si è molto raccomandato, Francesco Guccini, che queste linee attraversassero la mostra ... quotidiano.net

Gazzetta di Reggio. . Eccoci con @alicebenatti all’anteprima della mostra “Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo” che inaugura domani (18 aprile) allo @spaziogerra di Reggio Emilia. Il percorso espositivo si sviluppa lungo quattro piani ed esplora - facebook.com facebook

Voce e ricordi: così Francesco Guccini canta il tempo x.com