Dal 18 aprile, presso lo Spazio Gerra di Reggio Emilia, sarà allestita una mostra dedicata alla musica di Francesco Guccini, intitolata

La musica di Francesco Guccini sarà la protagonista assoluta della mostra Canterò soltanto il tempo, aperta al pubblico dal 18 aprile al 18 ottobre presso lo Spazio Gerra di Reggio Emilia. Si tratta di un vero e proprio un percorso immersivo, che permetterà ai visitatori di “entrare” nell’universo del Maestrone e della sua canzone d’autore, attraverso ricordi e memorabilia. A dare il titolo alla rassegna è un verso – “E dirò di pietre consumate, di città finite, morte sensazioni Racconterò le mie visioni spente di fantasmi e gente lungo le stagioni E canterò soltanto il tempo”- del brano Il tema, contenuto nell’album del 1980 L’isola non trovata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dal 18 aprile lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà una mostra dedicata alla musica di Francesco Guccini

Articoli correlati

Dal lavoro artistico della storica stamperia nasce una mostra diffusa dedicata alla Via CrucisIn Romagna l’arte religiosa fa parte del paesaggio culturale e della vita delle comunità.

Sul palco i "Musici" di Francesco GucciniUn appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di Francesco Guccini e della grande musica italiana.

Contenuti e approfondimenti su Spazio Gerra di

Temi più discussi: Francesco Guccini in mostra allo Spazio Gerra di Reggio Emilia; Canterò soltanto il tempo. Francesco Guccini in mostra; Francesco Guccini in mostra a Reggio Emilia; Francesco Guccini: una mostra a Reggio Emilia -.

Francesco Guccini, dal 18 aprile a Reggio Emilia la mostra Canterò soltanto il tempoDal 18 aprile al 18 ottobre lo Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà la mostra Francesco Guccini - Canterò soltanto il tempo. spettakolo.it

Francesco Guccini in mostra allo Spazio Gerra di Reggio EmiliaDal 18 aprile al 18 ottobre 2026 lo Spazio Gerra di Reggio Emilia dedica a Francesco Guccini una mostra gratuita che intreccia canzoni, immagini, memoria e tempo. msn.com

«Canterò soltanto il tempo» è una frase che racchiude il senso profondo del viaggio di Francesco Guccini, al centro della mostra che Spazio Gerra di Reggio Emilia ospiterà dal 18 aprile al 18 ottobre. L’esposizione prende spunto proprio da queste parole, trat - facebook.com facebook