Durante l’evento dell’Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, la relatrice speciale dell’Onu per il territorio palestinese ha preso parola, sottolineando che il giorno dei lavoratori dovrebbe essere un’occasione di memoria e riflessione, piuttosto che di celebrazione. Ha confrontato la situazione di Taranto con quella della Palestina, descrivendo entrambe come zone di sacrificio. La sua presenza ha attirato l’attenzione su temi legati ai diritti e alle condizioni delle comunità coinvolte.

La relatrice speciale dell’Onu per il territorio palestinese, Francesca Albanese, è salita sul palco dell’ Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. Nel suo intervento, accompagnato dagli applausi del pubblico, Albanese ha ricordato che il giorno dei lavoratori va “ commemorato ” e “ non festeggiato ” e ha costruito un parallelismo tra Taranto e la Palestina. “Taranto, come la Palestina, è una zona di sacrificio, una zona di eccezione al diritto e alla giustizia, un luogo in cui le regole vengono sospese, violate e interpretate per volontà di pochi, a discapito di molti. Mentre pochi continuano ad arricchirsi, tanti continuano a morire e ad...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il giorno dei lavoratori va commemorato, non festeggiato. Taranto come la Palestina è zona di sacrificio”: Francesca Albanese all’Uno maggio libero e pensante

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