Un incidente si è verificato in via Pacevecchia a Benevento, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata su un lato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza agli occupanti e mettere in sicurezza la zona. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sullo stato di salute delle persone coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente mentre si svolgevano le operazioni di soccorso.

Momenti di forte tensione in via Pacevecchia, a Benevento, dove un’auto si è improvvisamente ribaltata finendo su un lato. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con sanitari e vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza del veicolo. Numerosi i curiosi presenti, fermati dietro le transenne mentre la scena veniva gestita dalle forze dell’ordine. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Auto si ribalta in strada: paura per gli occupanti dell’abitacolo

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