Paura a Porta al Prato | ambulanza colpita da un’auto si ribalta VIDEO - FOTO

Una serata di tensione si è vissuta lunedì 13 aprile nei pressi di Piazza Puccini, a Porta al Prato, quando un'auto ha investito un'ambulanza, provocandone il ribaltamento. L'incidente è stato ripreso anche in un video e alcune foto, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori. Fortunatamente, non ci sono stati feriti gravi, e la situazione si è risolta senza conseguenze tragiche.

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente si è risolta con un grande spavento. Serata di paura quella di oggi, lunedì 13 aprile, nei pressi di Piazza Puccini. Intorno alle 21:50, un’ambulanza con a bordo cinque volontari, che stava procedendo in emergenza verso un intervento, è rimasta.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze, ambulanza si ribalta mentre va su un soccorso: incidente con un’auto e paura Paura in via Picasso: auto si ribalta e finisce su un'auto in sostaMomenti di paura in via Picasso, dove un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata oggi pomeriggio intorno alle 14. Paura per il maltempo in Sicilia: un’ambulanza è stata travolta da un’onda anomala Argomenti più discussi: Paura a Porta al Prato: ambulanza colpita da un’auto si ribalta / VIDEO - FOTO; Il paradosso della complessità: perché un mondo interconnesso ci fa più paura; La Numia Vero Volley Milano mette paura a Conegliano, ma cala nel finale e cede Gara 1 al tie-break; Il Foggia Cade A Cosenza Recriminando. Ora Il Fantasma Della D Fa Sempre Più Paura. Paura o stupore All'alba una scia luminosa ha attraversato i cieli del Sud Italia, ma la verità arriva dagli esperti dell'Osservatorio di Capodimonte: ecco cosa abbiamo visto davvero sopra le nostre teste: https://www.infocilento.it/scia-luminosa-tra-campania-e-p - facebook.com facebook Voi denunciate Noi pedaliamo ::: Senza paura ::: Per la verità, contro la censura x.com