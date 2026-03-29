Il rappresentante di Forza Italia ha dichiarato che il partito si impegnerà a fornire risposte alle esigenze del settore industriale. Ha affermato che il partito ha sempre sostenuto le imprese e ha riconosciuto il disagio espresso dal mondo industriale. La comunicazione è avvenuta in un contesto di attenzione verso le problematiche del settore.

"Forza Italia è il partito che è sempre stato al fianco delle imprese e comprendiamo pienamente il grido di dolore che arriva dal mondo industriale. Lavoreremo come non mai, insieme al Governo, che ha già convocato il tavolo di rappresentanza datoriale per affrontare il tema della competitività e le difficoltà derivanti da una crisi internazionale senza precedenti". Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Economia del partito. Il centrodestra deve combattere e reagire. Il Tempo diventa officina di idee per ripartire GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Casasco: "Forza Italia lavorerà per dare risposte al mondo industriale"

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