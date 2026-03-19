Carburanti Casasco | Istanze di Forza Italia portate da Tajani in Cdm Roma

Il Vicepremier e Ministro delle imprese ha presentato al Consiglio dei Ministri le richieste di Forza Italia riguardo al caro carburanti, con l’obiettivo di tutelare le famiglie e le imprese italiane. La riunione si è svolta a Roma, dove sono state discusse le istanze portate dal partito di riferimento. Nessun dettaglio sulle misure o sui contenuti specifici delle proposte.

“Complimenti al Vicepremier Antonio Tajani per aver portato al Consiglio dei Ministri le istanze di Forza Italia volte alla tutela delle famiglie e delle imprese italiane sul tema del rincaro dei carburanti. Grazie al suo contributo, molte delle proposte del partito hanno trovato oggi riscontro concreto nelle decisioni del Governo”. Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile del Dipartimento Economia di Forza Italia. “Tra gli interventi più significativi, il decreto approvato oggi prevede una riduzione temporanea delle accise sui carburanti, misura pensata per alleggerire il costo alla pompa per cittadini e imprese, e l’introduzione di un credito d’imposta per gli autotrasportatori, strumento che contribuisce a limitare l’impatto dei rincari sui costi del settore e, indirettamente, sull’andamento dell’inflazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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