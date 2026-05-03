Fortitudo Sarto punta ai playoff | Vogliamo arrivare fino in fondo

Il giocatore della Fortitudo ha dichiarato di puntare ai playoff, affermando che l’obiettivo è arrivare fino in fondo. Dopo una sconfitta contro Scafati, ha spiegato i cambiamenti apportati alla squadra per migliorare le prestazioni. Tra le prossime sfide, alcuni avversari sono considerati particolarmente impegnativi e rappresentano una minaccia concreta per il raggiungimento dei playoff. La squadra si sta preparando intensamente in vista delle prossime partite.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Sarto a trasformare la sconfitta contro Scafati?. Quali avversari rappresentano il pericolo maggiore per i playoff?. Perché il rendimento al PalaDozza è stato così determinante?. Come ha influenzato il lavoro di Caja la crescita di Sarto?.? In Breve Sarto media oltre 12 punti e quasi 4 rimbalzi nelle ultime 7 partite.. Rendimento casalingo al PalaDozza di 17 vittorie su 18 incontri disputati.. La sconfitta contro Scafati ha segnato il cambio di passo del gruppo.. Possibili ostacoli nei playoff sono le squadre di Verona, Brindisi e Avellino.. Alvise Sarto, ventiseienne con una maturità ormai consolidata sul parquet, ha espresso la ferma volontà di portare la Fortitudo fino al termine del percorso dei playoff, dopo una stagione caratterizzata da grandi sfide e una crescita costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fortitudo, Sarto punta ai playoff: “Vogliamo arrivare fino in fondo Notizie correlate Candi: "Obiettivo esserci contro Treviso, vogliamo arrivare ai playoff al completoLeo Candi ha fornito chiarimenti sulle condizioni fisiche, sui piani di recupero e sulle prospettive della Reyer Venezia in vista del derby contro... Solini, il Ravenna pronto per stupire: "Vogliamo arrivare in fondo e vincere"Il Ravenna ha chiuso ieri pomeriggio, con un test in famiglia, il mini ritiro in vista dei playoff che, per i giallorossi, cominceranno domenica 10... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sarto rassicura il mondo Fortitudo: Vogliamo arrivare fino in fondo; La Fortitudo stravince a Forlì ma non basta, andrà ai playoff; Alvise Sarto, c'è l'interesse di Venezia; Forlì è già in vacanza, la Fortitudo passeggia all'Unieuro Arena. Sarto rassicura il mondo Fortitudo: Vogliamo arrivare fino in fondoSei delle ultime sette prestazioni in doppia cifra, una media di oltre 12 punti e quasi 4 rimbalzi a partita, per Alvise Sarto, 26 anni da poco compiuti, si può parlare di maturità raggiunta. Sarto co ... ilrestodelcarlino.it Sorokas, Sarto e Della Rosa: gli intoccabili. La Fortitudo confida sul tris stakanovistaSerie A2 In una stagione contrassegnata da tanti infortuni, Caja ha potuto contare sui fedelissimi. Solo un’assenza per capitan Fantinelli ... sport.quotidiano.net Daimiloptu: SG Fortitudo - Olimpia Lubiana - facebook.com facebook