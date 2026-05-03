Formula 1 ordine d’arrivo Gp Miami e classifica del Mondiale

Nel Gran Premio di Miami, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, mantenendo la posizione di testa nel campionato mondiale di Formula 1. L’evento si è svolto sul circuito statunitense, con i piloti che si sono sfidati su una pista resa impegnativa dalla temperatura e dalle condizioni del manto stradale. La classifica finale ha visto Antonelli tagliare il traguardo davanti agli avversari, consolidando il suo primato in campionato.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami e resta leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha chiuso la gara al primo posto davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Antonelli resta così primo nella classifica Piloti dopo quattro gare. Ecco ordine d'arrivo del Gp di Miami e la graduatoria aggiornata del Mondiale. 1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 2. Lando Norris (McLaren) 3. Oscar Piastri (McLaren) 4. George Russell (Mercedes) 5. Max Verstappen (Red Bull) 6. Charles Leclerc (Ferrari) 7. Lewis Hamilton (Ferrari) 8. Franco Colapinto (Alpine) 9.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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