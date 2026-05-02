Gp Miami dominio Norris nella sprint davanti a Piastri Ordine di arrivo e classifica Mondiale

Nella gara sprint del Gran Premio di Miami, andata in scena oggi, Lando Norris ha concluso in prima posizione. Il pilota britannico, al volante di una vettura della McLaren, ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a Charles Leclerc, della Ferrari. La classifica di questa corsa ha aggiornato anche la posizione dei piloti nel campionato mondiale.

(Adnkronos) – Lando Norris domina la gara sprint del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il britannico della McLaren chiude la gara veloce davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, viene penalizzato di 5" per track limits e retrocede dal quarto al sesto posto. Salgono al quarto e quinto posto rispettivamente il compagno di squadra alla Mercedes, l'inglese George Russell, e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Il pilota emiliano è al comando della classifica piloti con 75 punti, sette in più di Russell e venti in più di Leclerc.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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