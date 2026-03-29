Formula 1 ordine d’arrivo Gp Giappone e classifica Piloti

Nel Gran Premio del Giappone, il pilota ha concluso la gara in prima posizione, conquistando così la vittoria. Con questo risultato, il pilota ha preso il comando della classifica generale del campionato di Formula 1. La gara si è disputata sul circuito giapponese, con i piloti che hanno dato vita a una competizione intensa lungo tutto il tracciato.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Giappone e diventa leader del Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota italiano della Mercedes ha trionfato a Suzuka, nel terzo appuntamento della stagione, chiudendo la gara davanti alla McLaren di Oscar Piastri e a. Ecco l'ordine di arrivo del Gp. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Kimi Antonelli inarrestabile Il pilota italiano trionfa anche a Suzuka dopo la Cina. Batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. - facebook.com facebook

Kimi Antonelli ha vinto il Gp del Giappone, conquistando il secondo successo consecutivo nel mondiale di Formula 1 dopo quello di due settimane fa in Cina. Il pilota italiano della Mercedes, partito dalla pole position, è il nuovo leader della classifica. Sul po x.com