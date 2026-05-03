Formula 1 oggi Gp di Miami – Diretta

Da webmagazine24.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si corre il Gran Premio di Miami di Formula 1, con la gara che si svolge nel circuito cittadino della città statunitense. La corsa è visibile in diretta sia in televisione che online, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La giornata si svolge con le qualifiche e la gara vera e propria, coinvolgendo piloti di vari team e attirando milioni di spettatori in tutto il mondo.

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami – in diretta tv e streaming. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l'attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1'27"798). Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada. —[email protected] (Web Info) Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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