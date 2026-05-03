Formula 1 oggi Gp di Miami – Diretta

Oggi si corre il Gran Premio di Miami di Formula 1, con la gara che si svolge nel circuito cittadino della città statunitense. La corsa è visibile in diretta sia in televisione che online, e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione. La giornata si svolge con le qualifiche e la gara vera e propria, coinvolgendo piloti di vari team e attirando milioni di spettatori in tutto il mondo.

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 3 maggio, è il giorno del Gp di Miami – in diretta tv e streaming. Si riparte dal dominio delle McLaren nella gara sprint di ieri, con Lando Norris davanti a Oscar Piastri. In pole position scatterà ancora una volta l'attuale leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli (è la terza consecutiva), che ha chiuso le qualifiche di ieri davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc con il miglior tempo (1'27"798). Il Mondiale di Formula 1 tornerà in pista domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada. —[email protected] (Web Info) Valanga distrugge rifugio sul Gran Sasso a Fano Adriano.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di tre ore rispetto all'orario previsto. Lo ha deciso la Fia in considerazione dell'allerta meteo. Sulla Florida sono attesi forti temporali per il pomeriggio locale, così il via alla gara inizialmente previsto alle 16 x.com