Formula 1 oggi qualifiche Gp Miami – La diretta

Oggi a Miami si svolgono le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, con le sessioni che determinano la griglia di partenza per la gara di domani. La manifestazione si tiene nella giornata di sabato 2 maggio e coinvolge i piloti che si sfidano per ottenere la posizione migliore. L’evento fa parte del calendario ufficiale della stagione 2024 della Formula 1.

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista a Miami oggi, sabato 2 maggio, per le qualifiche del Gp degli Stati Uniti. Alle ore 22 si deciderà quella che sarà la griglia di partenza del Gran Premio di domani, domenica 3 maggio. Nel pomeriggio, la sprint si è chiusa con la doppietta McLaren di Norris. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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