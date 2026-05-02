Gp Miami Norris vince la sprint davanti a Piastri e Leclerc

Nella gara sprint del Gran Premio di Miami di Formula 1, il pilota britannico ha concluso in prima posizione, seguito da un altro pilota britannico e da un pilota monegasco. La corsa si è svolta oggi, sabato 2 maggio, e ha visto Norris conquistare la vittoria, davanti a Piastri e Leclerc. La competizione ha avuto luogo sul circuito di Miami, con i tre piloti che si sono alternati nelle posizioni di vertice durante la corsa.

(Adnkronos) – Il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del Gp di Miami di Formula 1 oggi, sabato 2 maggio. L'inglese della McLaren si impone davanti al compagno di scuderia, l'australiano Oscar Piastri, e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Il leader del mondiale Kimi Antonelli si piazza quarto con la Mercedes ma una penalità di 5 secondi lo fa scivolare in sesta posizione alle spalle del compagno di squadra in Mercedes George Russell e dell'olandese della Red Bull Max Verstappen. Settimo posto per la seconda Rossa di Maranello, quella dell'inglese Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle l'Alpine del francese Pierre Gasly.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Doppietta McLaren a Miami! #norris #miamigp #f1 Notizie correlate F1 a Miami: Norris in pole nella sprint, Antonelli secondo davanti a Piastri. Leclerc quartoÈ Lando Norris a conquistare la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Formula 1 di Miami, in programma domani alle ore 18 italiane. Leggi anche: Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: F1 | Gara Sprint GP Miami 2026: Lando Norris vince, è doppietta McLaren; Gp Miami, Norris in pole per la sprint davanti ad Antonelli; Gp Miami; Norris in pole gara nella sprint, secondo Antonelli. Quarta la Ferrari di Leclerc; La strana statistica di Miami: chi parte in prima fila non vince mai. F1 | Gara Sprint GP Miami: Lando Norris vince la prima della stagioneGara Sprint GP Miami: risultati con Lando Norris vincitore seguito da Oscar Piastri e Charles Leclerc. Classifica completa. newsauto.it F1 GP Miami LIVE, Norris vince la gara sprint: Leclerc terzo, l’orario TV delle qualificheLe qualifiche e la gara sprint del GP Miami di Formula 1: Lando Norris in pole nella mini gara in programma alle 18:00, alle 22:00 le qualifiche ... fanpage.it F1, la McLaren rinasce a Miami: nella sprint race, doppietta Norris-Piastri, Leclerc terzo - facebook.com facebook #Miami, la Sprint è della #McLaren! #Ferrari, #Leclerc sul podio x.com