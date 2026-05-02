Durante la sprint race del Gran Premio di Miami 2026, quarta tappa del campionato di Formula 1, la scuderia McLaren ha ottenuto una doppietta con Norris che ha concluso davanti a Piastri. Terzo si è piazzato Leclerc. La gara ha visto Norris sfiorare la vittoria, mentre Piastri si è posizionato subito dietro. La corsa si è svolta su un circuito che richiama le gare del passato, con i piloti impegnati in una competizione serrata.

È ritorno al passato. Nella gara sprint del Gp di Miami 2026, quarta tappa del Mondiale di F1, è doppietta McLaren. Sul tracciato della Florida il campione del mondo in carica Lando Norris ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri. Sul podio la Ferrari di Charles Leclerc con una ‘rossa’ che si è presentata in Usa con un corposo pacchetto di aggiornamenti sulla SF-26, definito come un “pacchetto e mezzo” di novità, frutto di un mese di intenso lavoro di sviluppo. Dietro il monegasco si è piazzata la Mercedes di George Russell che ha sfruttato i 5? di penalità per track limits del leader del mondiale e compagno di squadra Kimi Antonelli che si era piazzato quarto al traguardo ma è scivolato al sesto posto dietro alla Red Bull di Max Verstappen.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Formula 1, Gp Miami 2026: doppietta McLaren nella sprint, Norris su Piastri, terzo Leclerc

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