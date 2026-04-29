Il GP Miami di Formula 1 è a rischio cancellazione condizioni meteo ostili nel giorno di gara

Il weekend di Formula 1 è iniziato con l’incertezza sullo svolgimento del Gran Premio di Miami, a causa di condizioni meteorologiche avverse nel giorno della gara. Le previsioni indicano pioggere intense e venti forti, che potrebbero portare alla cancellazione dell’evento. Al momento, non sono state ancora prese decisioni definitive, mentre gli organizzatori monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali misure alternative.

Nel weekend torna la Formula 1. Ma il Gran Premio di Miami potrebbe essere cancellato a causa delle condizioni meteorologiche. Per domenica le previsioni sono nefaste: temporali e fulmini in concomitanza con la gara.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Formula 1 verso la cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia SauditaABBONATI A DAYITALIANEWS La guerra in Medio Oriente cambia il calendario La Formula 1 starebbe valutando la cancellazione dei Gran Premi previsti il... La Formula 1 verso la cancellazione dei GP di Bahrein e Arabia SauditaAGI - Dopo il Gran Premio del Giappone di fine mese, la Formula Uno rischia di restare ferma fino ai primi di maggio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GP Miami 2026: orari TV e dove vedere la F1; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming; GP Miami, libere allungate da 60 a 90 minuti: ecco perché; F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Miami. Il GP Miami di Formula 1 è a rischio cancellazione, condizioni meteo ostili nel giorno di garaNel weekend torna la Formula 1. Ma il Gran Premio di Miami potrebbe essere cancellato a causa delle condizioni meteorologiche ... fanpage.it ? Torna la F1, NOVITÀ in pista! Il GP di Miami in streaming solo su NOW | OneFootballMa quando si parte? Il via con le prove libere del venerdì, dalle 18:00 italiane. Alle 22:30, invece, le qualifiche della sprint race, che andrà in scena sabato alle 18:00. Dopo la sprint, sarà il tur ... onefootball.com La famiglia Antonelli in viaggio verso Miami, dove questo weekend si corre la gara di Formula 1 #kimi #antonelli #kimiantonelli #mercedes #f1 #formula1 #family - facebook.com facebook IL SOLE DI MIAMI RIACCENDE LA FORMULA 1 Regole nuove e problemi vecchi: ecco cosa ci aspetta in Florida @anna_sportcomm x.com