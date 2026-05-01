Formula 1 Gp Miami | dalle libere alla gara orari e dove vederlo

La stagione di Formula 1 riprende con il Gran Premio di Miami, una delle tappe più attese del calendario. Dopo un mese di pausa, i team e i piloti sono pronti a scendere in pista. Sono stati annunciati gli orari delle sessioni di libere e delle qualifiche, e le modalità di visione dell'evento per gli appassionati che vogliono seguire in diretta le fasi della gara.

(Adnkronos) – La Formula 1 si prepara a ripartire dal Gp di Miami. Dopo un mese di stop – per l'annullamento dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita – il Circus ricomincia dagli Stati Uniti per il quarto appuntamento stagionale: dalle prime libere di oggi, venerdì 1 maggio, alla gara di domenica 3 maggio.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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“Ho trascorso cinque ottimi anni in Giappone e ora sono molto contento di essere in Formula 1. Quando ti capita un’occasione del genere, devi coglierla a prescindere. È il campionato più importante, quello dove devi arrivare a un certo punto della tua carriera - facebook.com facebook

Una primavera così sincopata la Formula 1 non la aveva mai vissuta. Ma dopo i Gp cancellati in Bahrein e in Arabia Saudita a causa della guerra nella regione, è finalmente il tempo di riaccendere i motori nel Gp di Miami. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com