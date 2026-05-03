A Miami, Kimi Antonelli si aggiudica ancora una vittoria in Formula 1, confermando la sua presenza tra i protagonisti della gara. La Ferrari si piazza in sesta e settima posizione, mentre il panorama sportivo italiano si distingue anche nel tennis e nelle competizioni di Superbike. L’attenzione resta alta su queste discipline, che continuano a portare risultati di rilievo a livello internazionale.

Dopo Sinner e Bulega, è il momento di Kimi Antonelli. Tennis, Superbike e Formula Uno: è l’immagine di un’Italia vincente nello sport. Doveroso menzionare, tuttavia, un grande e sfortunato Charles Leclerc, che ha fatto tutto quanto era in suo potere per agguantare l’ennesimo straordinario podio ma ha dovuto mollare – anche a causa di un errore – all’ultimo giro, riuscendo comunque a portare la sua monoposto in sesta piazza. Trionfa dunque Antonelli, per la terza volta consecutiva, consolidando la leadership nel Campionato del mondo. A seguire, Lando Norris e Oscar Piastri su McLaren. Fuori dal podio un Russell incolore, un Verstappen luci e ombre, il già citato Leclerc e un Lewis Hamilton né carne né pesce.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Formula 1, a Miami Antonelli trionfa ancora. Ferrari sesta e settima

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