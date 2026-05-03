Formia riduce la Tari dell' 8% | è l' unico comune del Lazio

A Formia, la tassa sui rifiuti sarà ridotta dell’8% nel biennio 2026-2027, diventando così l’unico comune del Lazio a ottenere questa diminuzione. La notizia è stata comunicata durante il convegno dedicato alla regolazione del settore dei rifiuti urbani, svoltosi nella sala Sicurezza del palazzo comunale. La decisione rappresenta un risultato inedito per il territorio e ha suscitato attenzione tra i partecipanti, tra cui amministratori e operatori del settore.

Un risultato storico a Formia: la tariffa sui rifiuti scenderà dell'8% nel biennio 2026- 2027. Un traguardo annunciato nel corso del convegno “Regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani: le opportunità dei nuovi adempimenti regolatori”, che si è tenuto nella sala Sicurezza del palazzo.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Sms per pagare la Tari, sono truffe: il monito del ComuneDopo Nocera Superiore, anche a Fisciano sono stati segnalati sms che invitavano a regolarizzare il pagamento della Tari. Occhio alle truffe. L’avviso del Comune. Sms per pagare la Tari ma è solo un ingannoIl tentativo di truffa corre nell’etere, sceglie la popolazione più fragile e adotta uno strumento, l’sms ingannevole, per come si presenta sui... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: FORMIA | TARI in calo dell’8%: riduzione record nel Lazio nel biennio 2026-2027; Formia abbassa la TARI dell’8% nel biennio 2026-2027. Un unicum in tutto il Lazio. Formia abbassa la Tari dell’8%: Un caso unico in ItaliaSi è tenuto mercoledì, presso la Sala Sicurezza del palazzo comunale, il convegno Regolazione Arera nel settore dei rifiuti urbani: le opportunità dei ... h24notizie.com