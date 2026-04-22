Un avviso del Comune mette in guardia dai tentativi di truffa attraverso messaggi sms che sembrano provenire dall’ente, invitando i cittadini a pagare la Tari. Questi messaggi vengono inviati con l’obiettivo di ingannare, scegliendo spesso persone più vulnerabili. L’sms appare sullo schermo dei telefonini come un avviso ufficiale, ma in realtà è un tentativo di frode. La situazione rischia di trarre in inganno chi riceve il messaggio.

Il tentativo di truffa corre nell’etere, sceglie la popolazione più fragile e adotta uno strumento, l’sms ingannevole, per come si presenta sui display dei cellulari. Succede a Montepulciano dove il Comune, attraverso i suoi canali social, ha diffuso un avviso che mette in guardia i cittadini da ‘messaggini’ fraudolenti che hanno come oggetto il pagamento della Tari. A creare sospetti (che si sono poi rivelati fondati) sono state le segnalazioni di alcuni utenti, in particolare persone molto avanti con gli anni, che si sono rivolti all’ufficio tributi per chiedere informazioni sul comportamento da tenere dopo aver ricevuto, sui propri telefoni portatili, comunicazioni relative alla tassa sui rifiuti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Occhio alle truffe. L’avviso del Comune. Sms per pagare la Tari ma è solo un inganno

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