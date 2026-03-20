Probabili formazioni Juve Sassuolo le possibili scelte di mister Spalletti per la sfida dell’Allianz Stadium

Domani sera all’Allianz Stadium si sfidano Juventus e Sassuolo, con mister Spalletti che sta valutando le sue scelte in vista della partita. La formazione dei bianconeri e quella degli emiliani sono ancora in fase di definizione, mentre le probabili scelte dei rispettivi allenatori sono al centro dell’attenzione. La partita si preannuncia incerta e ricca di sfide tra i giocatori delle due squadre.

Probabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per la sfida di domani sera dell’Allianz Stadium. La Juve punta alla terza vittoria consecutiva nella sfida di sabato 21 marzo contro il Sassuolo. Reduci dai successi su Pisa e Udinese, i bianconeri cercano tre punti fondamentali per la corsa Champions. Secondo l’analisi di Tuttosport, Luciano Spalletti sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici che ha ridato stabilità al gruppo. CONTINASSA JUVE LIVE Tra i pali, Mattia Perin è ormai il titolare designato. Il calciatore ha sorpassato Michele Di Gregorio grazie a prestazioni solide che hanno garantito sicurezza all’intera difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Sassuolo, le possibili scelte di mister Spalletti per la sfida dell’Allianz Stadium Articoli correlati Probabili formazioni Juve Lazio, le possibili scelte di Spalletti per la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissimeCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Probabili formazioni Juve Napoli: le possibili scelte di Spalletti per la sfida in programma oggi all’Allianz Stadiumdi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Juve Napoli, Spalletti conferma il blocco col Benfica: Conceicao titolare, McKennie sulla trequarti... Una raccolta di contenuti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Boga, Yildiz, Thuram, Laurienté e Berardi; Probabile Formazione - 30° Giornata; Juve, Spalletti non cambia: anche col Sassuolo si va verso Perin titolare. Juventus-Sassuolo probabili formazioni, ultime dai campi: confermato Perin, dubbio ThuramLe probabili formazioni e le ultime dai campi di Juventus-Sassuolo: un solo dubbio per Spalletti che conferma Boga in attacco ... juvelive.it Juventus-Sassuolo: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingLa Juve vuole dare continuità agli ultimi risultati positivi con le due vittorie consecutive in campionato, ultima quella di Udine. Un momento positivo che Spalletti non vuole farsi scappare perché il ... tuttosport.com Probabili Juve Sassuolo Le possibili scelte di Spalletti - facebook.com facebook Come sta #Thuram e come #Spalletti cambierebbe la #Juve senza di lui per sfidare il #Sassuolo x.com