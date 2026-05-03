Le formazioni ufficiali di Inter Parma sono state annunciate in vista della partita valida per la 35ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolgerà nelle prossime ore e vedrà in campo le scelte di Chivu e Cuesta per le rispettive squadre. Entrambi gli allenatori hanno deciso le formazioni che scenderanno in campo, con alcune variazioni rispetto alle ultime gare. La partita si giocherà allo stadio di riferimento delle due squadre.

Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Calciomercato Milan: pronto il rinnovo per Bartesaghi con aumento di stipendio. Respinte le sirene dalla Premier League, cosa sta succedendo Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Moviola Juve Verona: gli episodi dubbi del match diretto da Ayroldi! Cos’è successo nella sfida di Serie A De Ceglie si racconta: «Spalletti ha portato continuità di prestazione e identità alla squadra. Agnelli? Che possa tornare lui penso che sia un sogno per tutti» Daffara brilla all’Avellino: la Juventus monitora la sua crescita, definito il piano per il futuro del baby portiere! Benfica, furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Inter Parma: le scelte di Chivu e Cuesta per la sfida di Serie A

Notizie correlate

Formazioni ufficiali Inter Parma: le scelte di Chivu e Cuestadi Alberto PetrosilliFormazioni ufficiali Inter Parma: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma questa sera alle 20:45 a San...

Formazioni ufficiali Parma Cagliari, le scelte di Cuesta e Pisacane per la sfida di Serie AFeyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus?...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Inter-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Serie A 2025-26 (35° turno) Inter-Parma: presentazione e formazioni ufficialiL’Inter ospiterà il Parma domenica 3 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza, in un incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo ... datasport.it

Inter-Parma, le formazioni ufficiali: per la gara scudetto Chivu ritrova Bastoni, non LautaroNovanta minuti e poi l’Inter potrà festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri scendono in campo a San Siro per centrare,. tuttomercatoweb.com

Inter-Parma, formazioni UFFICIALI: da Bastoni a Lautaro, le scelte di Chivu x.com

L'Inter scende in campo contro il Parma per lo Scudetto! Le formazioni ufficiali - facebook.com facebook