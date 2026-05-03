Formazioni ufficiali Inter Parma | le scelte di Chivu e Cuesta

Le formazioni ufficiali di Inter Parma sono state rese note in vista della partita in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. La sfida tra le due squadre si avvicina e le squadre scenderanno in campo con le scelte di formazione di Chivu e Cuesta. L'incontro si svolgerà nel rispetto dei regolamenti e senza variazioni fino al calcio d’inizio.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Inter Parma: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Parma, gara in programma alle 20:45 a San Siro e valida per la 35esima giornata di Serie A: INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu PARMA (3-5-2): 31 Suzuki; 39 Circati, 37 Troilo, 3 Ndiaye; 15 Delprato, 10 Bernabé, 41 Nicolussi Caviglia, 16 Keita, 14 Valeri; 7 Strefezza, 9 Pellegrino.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Parma: le scelte di Chivu e Cuesta Notizie correlate Formazioni ufficiali Lazio Parma: le scelte di Sarri e CuestaCalciomercato Atalanta: offerta in arrivo per Ederson da parte dell’Atletico Madrid! Le cifre e i dettagli della possibile cessione del brasiliano... Parma Verona, le formazioni ufficiali: le scelte di Cuesta e SammarcoNel panorama della Serie A, le sfide di qualificazione continuano a offrire spunti di interesse e a movimentare le classifiche di metà stagione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Inter-Parma: probabili formazioni e statistiche; Inter-Parma: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Dove vedere Inter-Parma in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Serie A 2025-26 (35° turno) Inter-Parma: presentazione e formazioni ufficialiL’Inter ospiterà il Parma domenica 3 maggio alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza, in un incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A che potrebbe consegnare ai nerazzurri lo ... datasport.it Inter-Parma, le formazioni ufficiali: per la gara scudetto Chivu ritrova Bastoni, non LautaroNovanta minuti e poi l’Inter potrà festeggiare il ventunesimo scudetto della sua storia. I nerazzurri scendono in campo a San Siro per centrare,. tuttomercatoweb.com L’11 di Cristian Chivu per Inter-Parma: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram … - facebook.com facebook Inter-Parma, #Repice si scalda: "Notte che può restare scolpita nella pietra" x.com