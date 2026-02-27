Le formazioni ufficiali di Parma e Cagliari sono state annunciate in vista della partita del 27° turno di Serie A 202526. Cuesta e Pisacane sono stati scelti come titolari nelle rispettive squadre. La sfida si svolge oggi, con le formazioni che scendono in campo per ottenere i primi tre punti della giornata. La partita si gioca in Italia, senza ulteriori dettagli sulle formazioni.

Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions League come chiave di tutto: poi via ai rinnovi. Il quadro completo Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania. Premier League, che novità! Apre il suo canale ufficiale per trasmettere le partite all’estero Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Parma Cagliari, le scelte di Cuesta e Pisacane per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Fiorentina Cagliari, le scelte di Vanoli e Pisacane per la sfida di Serie ACalciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Cremonese, la lettera d’addio di Vazquez: «Vi lascio con la...

Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: le scelte di Gasperini e Pisacane per la sfida di Serie ANel 24° turno di Serie A 2025/26 Roma e Cagliari si preparano ad affrontarsi con scelte ufficiali che definiscono l’impostazione tattica e i...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Parma-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Lazio, Zaccagni in campo; Pronostico Parma-Cagliari: analisi, quote e consigli; Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Parma – Cagliari: ecco le formazioni ufficialiParma - Cagliari formazioni ufficiali: ecco le scelte di Cuesta e Pisacane per la ventisettesima giornata di Serie A 2025/26. generationsport.it

Parma-Cagliari: dove vederla (tv e streaming), orario, formazioni ufficiali e la classifica di Serie ALa 27a giornata di Serie A è pronta ad entrare nel vivo con l'anticipo tra Parma e Cagliari. I crociati arrivano da un successo fondamentale a San Siro contro il Milan, dove, ... ilmessaggero.it

YouTG.net. . Violenza sessuale in un discobar di sassari: deejay arrestato Confartigianato Sardegna su demografia artigiana: Sardegna al terzo posto in Italia per crescita del settore Il Cagliari in trasferta a parma a caccia di punti: calcio d’inizio alle 20,45 - facebook.com facebook

Nell'anticipo della 27a giornata di #SerieA, il Parma riceve il #Cagliari al Tardini. Se i ducali vogliono difendere la propria posizione sicura in classifica, i sardi premono per allontanare la pressione della zona retrocessione. Come si chiude il match x.com