Formazioni ufficiali Bologna Cagliari | le scelte di Italiano e Pisacane per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Bologna e Cagliari sono state rese note in vista della 35ª giornata di Serie A 202526. L’allenatore del Bologna ha deciso la formazione titolare, mentre il capitano del Cagliari ha scelto gli undici che scenderanno in campo. La partita si svolgerà nel fine settimana e rappresenta uno degli ultimi impegni del campionato prima della sua conclusione. Entrambe le squadre si presentano con le rose ufficiali annunciate.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Liverpool piomba su Senesi, possibile colpo a sorpresa dal Bournemouth. Novità importantissime nella corsa al difensore Bastoni torna titolare nella notte Scudetto dell’Inter: la festa per lasciarsi alle spalle le ombre, poi il futuro. Piano chiaro per il difensore Lazio, così è cambiato il finale di stagione: rendimento da top e confronto inequivocabile col passato. Dentro al momento dei biancocelesti Stroppa racconta: «Venezia superiore alle altre, ma ora la Serie A è un altro sport.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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