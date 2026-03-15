Formazioni ufficiali Pisa Cagliari | le scelte di Hiljemark e Pisacane per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Pisa e Cagliari sono state annunciate prima dell'inizio della partita di Serie A. In campo, Hiljemark e Pisacane sono state schierate nelle rispettive squadre. La sfida si svolge in un momento di grande attesa da parte dei tifosi di entrambe le formazioni. La partita è pronta a cominciare con le formazioni confermate ufficialmente.

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