Formare leader costruire pace | Caserta al centro del Ryla 2026

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, Caserta sarà la sede del RYLA 2026, l’evento organizzato dal Rotary del Distretto 2101. Il nome ufficiale dell’incontro è “Giovani leader per la pace”. L’appuntamento coinvolge giovani provenienti da diverse aree e si svolge nella città campana, con incontri e attività dedicate alla formazione di future figure di leadership e alla promozione della pace.

Caserta ospiterà, da giovedì 7 a domenica 10 maggio, il RYLA 2026 (Rotary Youth Leadership Awards) del Distretto 2101, dal titolo “Giovani leader per la pace. Arte, storia, territorio, produttività sostenibile: il futuro e l'innovazione”, un appuntamento di alto profilo dedicato alla formazione.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Caserta capitale della leadership giovanile: il Rotary lancia il RYLA 2026 tra formazione e futuroCaserta si prepara a diventare il cuore pulsante della formazione dei nuovi leader con l’arrivo del RYLA 2026, il prestigioso Rotary Youth Leadership... Il progetto Campus Generali 2026. Per formare i leader del futuro. Lectio magistralis di Dario FabbriE’ stato il suggestivo scenario della Tenuta Salviati di Migliarino che ha fato da cornice alla seconda edizione di Campus Generali 2026 realizzata... Altri aggiornamenti Si parla di: AFRICA/SUD SUDAN - Grazie, Papa Leone XIV! Il vero frutto della visita si vedrà in ciò che diventeremo dice il vescovo di Tombura Yambio. Mi piace questa idea di formare leader di pace, Jovanotti a Rondine per il primo giorno di scuolaArezzo, 8 settembre 2025 – A me piace questa idea di formare leader di pace. È una definizione meravigliosa: leader è il contrario di follower. Anche il leader è seguace di qualcosa: segue una ... lanazione.it Jovanotti a studenti Rondine, 'meraviglioso formare leader pace'A me piace questa idea di formare leader di pace. È una definizione meravigliosa: leader è il contrario di follower. Anche il leader è follower di qualcosa: segue una visione interiore, una visione ... ansa.it