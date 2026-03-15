Il progetto Campus Generali 2026 Per formare i leader del futuro Lectio magistralis di Dario Fabbri

Nella Tenuta Salviati di Migliarino si è svolta la seconda edizione di Campus Generali 2026, un’iniziativa promossa dall’Agenzia Generali Pisa 2. La giornata ha visto la partecipazione di Dario Fabbri, che ha tenuto una lectio magistralis rivolta ai giovani con l’obiettivo di prepararli a diventare i leader del futuro. L’evento ha coinvolto studenti e professionisti del settore assicurativo.

E’ stato il suggestivo scenario della Tenuta Salviati di Migliarino che ha fato da cornice alla seconda edizione di Campus Generali 2026 realizzata nei giorni scorsi dall’Agenzia Generali Pisa 2.0 del team Bicchierini e Testa con Stefano Maestri Accesi, king maker operativo del progetto campus che lo porta a essere il leader, motivatore coinvolgente della comunità di studenti, docenti universitari, manager di azienda che hanno partecipato all’appuntamento. L’ospite principale dell’edizione di quest’anno, dopo la partecipazione dell’economista Carlo "Cottarelli nel 2025, è stato Dario Fabbri, analista di geopolitica e noto anchorman... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto Campus Generali 2026. Per formare i leader del futuro. Lectio magistralis di Dario Fabbri Articoli correlati Colleferro. All’Unitre “lectio magistralis” del Prof. Giampaolo Pisano sul tema “Supernovae: esplosioni spettacolari di stelle”…Cronache Cittadine COLLEFERRO – Il 13 febbraio, dinanzi una platea numerosa l’Unitre di Colleferro ha ospitato la lectio magistralis tenuta dal Prof. Patuelli, Lectio magistralis: "Banche, urgente semplificare il dedalo di norme in Ue""Un dedalo di norme, competenze e responsabilità, anche con diverse sovrapposizioni e con ben poca proporzionalità per banche di diversa natura e... Tutti gli aggiornamenti su Campus Generali Argomenti discussi: Il progetto Campus Generali 2026. Per formare i leader del futuro. Lectio magistralis di Dario Fabbri; Talenti in erba nel Parco. Un’opportunità di crescita per 24 studenti di Unipi.