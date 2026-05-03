Forlimpopoli scontro in consiglio sul debito per la stagione teatrale

Durante una recente seduta del consiglio comunale, si è discusso del debito accumulato per la stagione teatrale, con tensioni tra le parti. La minoranza ha deciso di abbandonare l’aula in segno di protesta, mentre si sono approfonditi i rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione dell’attività culturale. La discussione ha evidenziato divergenze sulle modalità di gestione e sui pagamenti relativi al settore teatrale.

? Cosa scoprirai Come sono stati gestiti i rapporti con i fornitori del teatro?. Perché la minoranza ha abbandonato l'aula durante la seduta?. Chi deve rispondere delle procedure dirette per l'affidamento culturale?. Quali sono le conseguenze politiche per il vicesindaco Monti?.? In Breve Debiti di 9.000,01 euro per Teatro delle Forchette e 631,96 euro per Teamsystem.. Accesso agli atti effettuato il 23 febbraio per verificare l'affidamento senza atto formale.. La lista La Nostra Città chiede le dimissioni del vicesindaco Enrico Monti.. Seduta sospesa per un'ora e mezza dopo la questione pregiudiziale della minoranza.. Il 28 aprile a Forlimpopoli il vicesindaco Enrico Monti ha affrontato un violento scontro in consiglio comunale per il riconoscimento di un debito fuori bilancio legato alla stagione teatrale 20252026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlimpopoli, scontro in consiglio sul debito per la stagione teatrale Notizie correlate Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovanneseArezzo, 04 marzo 2026 – Prosegue nel segno dei grandi protagonisti della scena nazionale la stagione teatrale 2025/26 del Teatro Masaccio di San... Stagione teatrale di Cavriglia. Sul palco Barbara ForiaArezzo, 11 febbraio 2026 – Prosegue la stagione teatrale 2026 del Comune di Cavriglia, organizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Forlimpopoli, approvato il bilancio consuntivo 2025: un milione di euro di avanzo libero; Debito fuori bilancio, il vice Monti si dimetta; Debito fuori bilancio il vice Monti si dimetta. Debito fuori bilancio, il vice Monti si dimettaForlimpopoli, la minoranza ha contestato l’affidamento della stagione culturale al Teatro delle Forchette per le vie brevi con 9mila euro di ’rosso’. msn.com Per il Basketball Club Lucca è tempo di play-off BCL – Baskers Forlimpopoli Il tempo dell’attesa è finito, poco più di 24 ore al lancio in aria della palla a due che darà il via alla lotteria dei play-off della stagione 2025/26. Perché, se non è facile anticipare il risult - facebook.com facebook