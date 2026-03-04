Paola Minaccioni sul palco del Masaccio per la stagione teatrale sangiovannese
Il Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospita ancora questa stagione un grande protagonista della scena italiana. La protagonista di questa sera è l’attrice Paola Minaccioni, che sale sul palco per portare in scena il suo spettacolo. La stagione teatrale, promossa dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo, continua con eventi di rilievo nel calendario culturale della città.
Arezzo, 04 marzo 2026 – Prosegue nel segno dei grandi protagonisti della scena nazionale la stagione teatrale 202526 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Dopo il successo dei primi tre appuntamenti, tutti sold out, il cartellone conferma una proposta artistica capace di intrecciare linguaggi diversi, ironia e grandi narrazioni contemporanee, con interpreti di primo piano del panorama teatrale italiano. Lunedì 9 marzo salirà sul palcoscenico Paola Minaccioni, protagonista di Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow, testo di Julia May Jonas, per la regia di Cristina Spina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”Arezzo, 3 marzo 2026 – Paola Minaccioni protagonista al teatro Masaccio con “Le stravaganti dis-avventure di Kim Sparrow”.
