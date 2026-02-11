La stagione teatrale di Cavriglia continua con un nuovo spettacolo. Martedì 17 febbraio alle 21, sul palco ci sarà Barbara Foria, pronta a portare in scena il suo spettacolo. L’evento si inserisce nel programma promosso dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Prosegue la stagione teatrale 2026 del Comune di Cavriglia, organizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo, con il quarto appuntamento in programma martedì 17 febbraio alle 21.30 al Teatro Comunale. Sul palco salirà Barbara Foria con la pièce “Basta un filo di rossetto”, uno spettacolo divertente e riflessivo che racconta le vicende e le riflessioni di una donna cinquantenne in chiave moderna. Con ironia e leggerezza, Barbara affronta nevrosi, contraddizioni dei tempi e le sfide della vita quotidiana, offrendo uno sguardo più sereno e colorato grazie al simbolico rossetto: emblema di potere, libertà, allegria e sensualità, capace di far sentire più sicure, brillanti e pronte a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stagione teatrale di Cavriglia. Sul palco Barbara Foria

Approfondimenti su Cavriglia Stagione

Barbara Foria torna a teatro con uno spettacolo che mescola riflessioni e ironia.

A Napoli, nel suggestivo rooftop del Gold Tower Lifestyle Hotel, si è tenuta la presentazione ufficiale di

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Cavriglia Stagione

Argomenti discussi: KanterStrasse presenta I Promessi Sposi al teatro di Cavriglia; Cavriglia. Al Teatro Comunale Fantasia a 4 mani: burattini e musica per grandi e piccoli; Cavriglia investe su cultura e consapevolezza digitale: al via Reti Sicure e la mostra Voce ai pianeti; Incidente tra auto e ciclomotore a Cavriglia feriti due minori.

Walter Veltroni, Nancy Brilli, Lodo Guenzi, Andrea Muzzi tra i protagonisti della stagione 2025/26 del teatro comunale di CavrigliaArezzo, 27 novembre 2025 – Al via da giovedì 8 gennaio la stagione 2025/26 del Teatro Comunale di Cavriglia. Sei appuntamenti fino a marzo con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale. lanazione.it

Nancy Brilli al Teatro di CavrigliaArezzo, 09 gennaio 2026 – Prosegue la stagione teatrale 2026 del Teatro Comunale di Cavriglia. Dopo l’evento con Walter Veltroni di ieri sera, giovedì 15 gennaio, alle 21.30, sul palcoscenico ... lanazione.it

IL QUARTO APPUNTAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE VEDRA' PROTAGONISTA BARBARA FORIA Sarà Barbara Foria la protagonista del quarto appuntamento della Stagione Teatrale cavrigliese. L'attrice porterà in scena la piéce "Basta un filo - facebook.com facebook

Storie di scelte coraggiose e tradizioni familiari. Oggi #19gennaio a @orasolaretv2000 alle 12.20 su #TV2000 Barbara Foria, attrice e presentatrice Luca Scivicco, direttore dell'Ospedale delle Bambole di Napoli x.com