Fontana della Marinella ripulita | rimosse oltre mille siringhe abbandonate

Nella giornata di oggi sono stati rimossi oltre mille siringhe abbandonate presso la Fontana della Marinella. L’intervento di bonifica urbana è stato finalizzato a ripulire l’area da rifiuti e sostanze pericolose, garantendo maggiore sicurezza e decoro pubblico. L’intervento si è svolto in modo rapido e senza incidenti, con l’impiego di personale specializzato e attrezzature specifiche. La pulizia ha riguardato l’intera area circostante alla fontana.

"> Bonifica Urbana: Intervento alla Fontana della Marinella. Pulizia della Fontana della Marinella. Napoli, 3 maggio 2026 – La prima mattina di maggio ha visto l’intervento del personale di ASIA (Azienda Servizi Igiene Ambientale) in collaborazione con la Polizia Municipale, impegnato nella bonifica della Fontana della Marinella, ubicata in via Marina. Questo intervento di pulizia ha incluso anche l’area verde circostante le storiche Torri Aragonesi, un luogo di notevole importanza per il patrimonio culturale della città. Durante le operazioni, gli operatori hanno raccolto e smaltito oltre mille siringhe, un compito reso possibile grazie all’impiego di pinze speciali, che assicurano la raccolta in totale sicurezza del materiale potenzialmente pericoloso.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fontana della Marinella ripulita: rimosse oltre mille siringhe abbandonate. Notizie correlate Leggi anche: Siringhe abbandonate su via Jemma, a Battipaglia: la segnalazione Leggi anche: Ponte, siringhe abbandonate alle Fornaci. Chiesa: «Fatto serio, serve responsabilità» Una raccolta di contenuti Fontana della Marinella ripulita: rimosse oltre mille siringhe abbandonate.Napoli, 3 maggio 2026 – La prima mattina di maggio ha visto l’intervento del personale di ASIA (Azienda Servizi Igiene Ambientale) in collaborazione con la Polizia Municipale, impegnato nella bonifica ... napolipiu.com Fontana della Marinella: raccolte migliaia di siringheQuesta mattina il personale di ASIA, con il supporto della Polizia Municipale, ha svolto un intervento di pulizia alla Fontana della Marinella, in via Marina, ... napolivillage.com