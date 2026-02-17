Ponte siringhe abbandonate alle Fornaci Chiesa | Fatto serio serve responsabilità

Nella mattinata di martedì 17 febbraio, alcune siringhe abbandonate sono state trovate nelle Fornaci di Pontedellolio, provocando sconcerto tra i residenti. La scoperta potrebbe indicare un aumento dell’uso di sostanze stupefacenti in zona, spingendo le autorità a chiedere maggiore responsabilità. La presenza di oggetti pericolosi nel quartiere ha portato a un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

Il primo cittadino: «Problema reale, agiremo anche stavolta in tempo utile. Prevenire è meglio che curare» Il ritrovamento di alcune siringhe nella mattinata di martedì 17 febbraio nell’area delle Fornaci riaccende l’attenzione sul tema del disagio e della sicurezza a Pontedellolio. A intervenire pubblicamente è il sindaco Alessandro Chiesa, che attraverso le sue pagine social invita a non sottovalutare l’episodio. «Pontedellolio è innegabilmente un paese che possiede una qualità di vita buona e un livello di benessere socio-economico più che sufficiente – esordisce il primo cittadino –. Una dimensione sociale da difendere ad ogni costo, in quanto estremamente preziosa e fondamentale per un futuro roseo».🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Musica e teatro alle Fornaci di TerranuovaUn fine settimana ricco di eventi attende il pubblico delle Fornaci di Terranuova Arezzo, con spettacoli di musica e teatro nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids.

Commedia brillante alle Fornaci di TerranuovaUna commedia brillante alle Fornaci di Terranuova, in programma a Terranuova Bracciolini, porta sul palco un copione ricco di ritmo e ironia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.