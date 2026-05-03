Follia e fiamme in carcere agenti aggrediti | otto arresti per la rivolta dopo un provvedimento disciplinare

Otto detenuti sono stati arrestati e l’arresto convalidato dal giudice dopo una rivolta scoppiata giovedì scorso in un carcere di Agrigento. Durante la protesta, alcuni agenti sono stati aggrediti e sono dovuti intervenire i rinforzi per sedare i disordini. La rivolta è iniziata a causa di un provvedimento disciplinare e ha portato a momenti di grande tensione all’interno della struttura penitenziaria.

Il giudice per le indagini preliminari Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata giovedì, 30 aprile, nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. La scintilla del disordine è scoccata nel reparto “Sole”, quando un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Follia e fiamme al "Di Lorenzo": convalidati gli arresti per la rivolta in carcereIl giudice per le indagini preliminari Michele Dubini ha convalidato l’arresto degli otto detenuti protagonisti della violenta rivolta scoppiata... Carcere minorile, scoppia la rivolta: trasferiti i 5 ventenni dopo la tentata evasione. Minacce agli agenti: «Adesso non dormite»ROVIGO - Il primo segnale arriva alle 18: urla, colpi, poi la sirena dell’allarme che inizia suonare. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Follia e fiamme in carcere, agenti aggrediti: otto arresti per la rivolta dopo un provvedimento disciplinare; Gli spari del 25 aprile. Quel ragazzo ha compiuto una follia ma adesso non strumentalizziamola; Follia al supermercato: litigano mentre si trovano in fila alla cassa. Poi escono e se le danno di santa ragione: due uomini finiscono in ospedale; Follia al Rally Città di Casarano: lancia torce sul tracciato, arrestato 36enne. Le fiamme della vergogna, la poesia di Maurizio Gimigliano contro l’indifferenza della guerraUna riflessione dura, senza filtri, che attraversa il dolore della guerra e chiama in causa direttamente le coscienze. È il senso della poesia Le fiamme della vergogna di Maurizio Gimigliano, un ... catanzaroinforma.it Oggi facciamo una follia golosissima: uniamo la cremosità del tiramisù al sapore inconfondibile dello strudel di mele! Il risultato è un dolce al cucchiaio originale, profumatissimo e perfetto da servire dopo una cena o un pranzo in famiglia o tra amici. Sentirete c - facebook.com facebook Ultimi 10 minuti della Serie B da follia totale, ma tutta la giornata in contemporanea. A dimostrazione che nelle ultime 2 giornate la contemporaneità è tutto x.com