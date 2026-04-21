Caso Cavalletti convalidati gli arresti La versione delle indagate | Dei contatori non ce ne occupiamo noi

Sono stati convalidati gli arresti di Brunella Desideri, Rita Delle Fave e Cristina Gigli, coinvolte nelle indagini sul caso Cavalletti. Le indagate hanno dichiarato di non occuparsi dei contatori, mentre le autorità hanno proceduto con i provvedimenti restrittivi. La vicenda vede al centro le accuse mosse nei loro confronti, e gli arresti sono stati confermati durante l’udienza di convalida.

Sono stati convalidati i tre arresti di Brunella Desideri, Rita Delle Fave e Cristina Gigli nell'ambito delle indagini per il caso ‘Cavalletti’. Ammanchi che, come riscontrato dai carabinieri e dalla guardia di finanza, riguarderebbero anche altri punti vendita riconducibili alla famiglia Delle.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle FaveI controlli dei carabinieri e della finanza, coordinati dalla procura di Roma, hanno portato i primi effetti tangibili. Roma, blitz da Cavalletti e altri marchi dei Delle Fave: 3 arresti e sanzioni per oltre 270 mila euroInoltre,tre amministratori delle società, riconducibili ai marchiCavalletti,RiccieBuono come il pane, sono statiarrestati in flagranza. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Caso Cavalletti, indagini su soldi e permessi. Nel mirino la scalata-lampo della holding: c'è l'ipotesi riciclaggio. Caso Cavalletti, gli incontri del boss del Tufello con i poliziotti infedeli nel panificio della holdingA scoprirlo nel 2024 erano stati i carabinieri nel corso dell'operazione Sciacallo. Ma ci sono accertamenti su presunte infiltrazioni anche in altre attività del gruppo imprenditoriale ... roma.corriere.it Caso Cavalletti, adesso si indaga anche su una serie di furti sospetti nei locali dei Delle FaveNon solo allacci abusivi e lavoratori non pagati. Stando a quanto emerso da RomaToday il faro degli investigatori adesso è puntato contro un'altra situazione ritenuta anomala ... romatoday.it