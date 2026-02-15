Controlli tra Acilia e Fiumicino | sequestrate cocaina crack e hashish convalidati gli arresti
I carabinieri hanno sequestrato cocaina, crack e hashish durante controlli a Acilia e Fiumicino, causati dall’aumento dello spaccio nella zona. Nei controlli, effettuati con posti di blocco e perquisizioni in casa, sono stati arrestati tre persone. Gli interventi sono avvenuti nel tentativo di fermare la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani.
Ad Acilia e Fiumicino tornano al centro dell’attenzione i controlli sul territorio. Nel corso di servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno effettuato tre arresti in due distinti interventi, tra posti di blocco e perquisizioni domiciliari. Controllo stradale ad Acilia: donna fermata con cocaina. Ad Acilia, i carabinieri della locale Stazione hanno fermato una donna romana durante un controllo stradale in via Gaetano Previati. L’ispezione ha permesso di accertare la presenza di diverse dosi di cocaina e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
