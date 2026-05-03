Folgore Segromigno Piano | trionfo in casa Villafranchese per la salvezza

Nel match tra Folgore Segromigno Piano e Villafranchese, la partita si è conclusa con una vittoria al novantesimo minuto per la squadra di casa. La Villafranchese aveva inizialmente preso il vantaggio, ma ha poi subito una rimonta che ha portato alla sconfitta. La decisione del risultato è arrivata proprio nel finale, con un gol determinante che ha deciso il risultato.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso il match con un gol al novantesimo?. Come ha fatto la Villafranchese a perdere il vantaggio iniziale?. Quali sono le conseguenze immediate per la classifica salvezza?. Chi dovrà affrontare lo spareggio playout dopo questo risultato?.? In Breve Gabrielli segna all'ottavo minuto dopo il palo di Angeli.. Ortelli pareggia al ventiduesimo minuto su cross di Vicari.. Angeli decide il match al novantesimo minuto allo stadio Bottero.. La LND Toscana dedica un minuto di silenzio a Zanardi.. Il campo del Bottero a Villafranca in Lunigiana ospita la Folgore Segromigno Piano che batte la Villafranchese per 1-2 in una domenica di calcio decisiva per la salvezza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Folgore Segromigno Piano: trionfo in casa Villafranchese per la salvezza Notizie correlate Calcio In Seconda Categoria la Villafranchese si gioca la salvezza contro la Folgore. Il Serricciolo tiene la posizione. Momento felice per il MonzoneLa penultima giornata del campionato di Seconda Categoria consegna un quadro ormai delineato nei vertici, ma ancora apertissimo nelle retrovie. Villafranchese 2-1: vittoria decisiva per la salvezzaLa vittoria della Villafranchese sul Pontremoli, ottenuta con un netto 2-1 allo stadio Bottero di Villafranca in Lunigiana, rappresenta più di una... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tabellino partita Serricciolo vs Folgore Segromigno Piano; Tabellino partita Folgor Marlia 1905 vs Aquila Sant.