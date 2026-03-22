La vittoria della Villafranchese sul Pontremoli, ottenuta con un netto 2-1 allo stadio Bottero di Villafranca in Lunigiana, rappresenta più di una semplice partita di calcio: è un tassello fondamentale per la sopravvivenza nella Seconda Categoria. Con questa impresa, i gialloneri arrivano a quota 33 punti e tengono saldamente nel mirino la salvezza diretta, mentre gli ospiti restano fermi a 45 punti. La gara, disputata domenica 22 marzo 2026, ha prevalere l’ordine difensivo e l’efficacia nei momenti chiave della squadra padrona di casa. L’incontro si è svolto sotto lo sguardo dell’arbitro Davide Raffagnagi, appartenente alla sezione di Viareggio, che ha diretto una sfida combattuta dove il risultato finale non ha tradito le intenzioni iniziali delle due formazioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villafranchese 2-1: vittoria decisiva per la salvezza

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